Правоохранители не нашли никаких доказательств "российского следа" в убийстве Шеремета - Комитет защиты журналистов

Через год после убийства журналиста Павла Шеремета украинские правоохранительные органы не предоставили никаких доказательств возможного "российского следа" в этом преступлении, хотя об этом неоднократно заявляли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил исполнительный директор Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон, представляя отчет Комитета по расследованию убийства Шеремета.

"Прошел почти год после убийства Павла Шеремета, однако Украина до сих пор не предоставила никаких доказательств, подтверждающих заявления о причастности России ... Мы просили доказательства теории о "российском следе", но власть не смогла их предоставить ... У нас нет доказательств через год после преступления", - сказал Саймон, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова добавила: "Думаю, что все возможные мотивы этого преступления должны расследоваться. Но существует тенденция, чтобы расследование сосредоточилось на "российском следе".

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Комитет защиты журналистов также констатирует отсутствие прогресса в расследовании дела Шеремета и рекомендует правоохранителям исследовать его журналистскую деятельность в Украине как возможный потенциальный мотив преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете CPJ, обнародованном сегодня на брифинге в Киеве.

Также Комитет рекомендует Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел, Национальной полиции возобновить следствие по делу об убийстве Шеремета путем проверки еще не изученных версий, допросов свидетелей, которые не общались со следователями, опросов коллег и анализа его журналистской деятельности.

Также в организации советуют отслеживать и задержать потенциальных подозреваемых и тщательно проверить результаты любых параллельных, независимых расследований по делу об убийстве.

Кроме того, Комитет рекомендует устранить возможность предвзятости следствия путем назначения независимых специалистов для проведения расследования, требовать регулярных отчетов о ходе следствия и их обнародования; регулярно общаться со СМИ и должным образом реагировать на запросы об интервью по расследованию убийства.

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Рекомендуется предоставить семье Шеремета и его юридическим представителям доступ к материалам следствия. В то же время Комитет предложил президенту Украины Петру Порошенко задействовать достаточные ресурсы, имеющиеся у его администрации, для привлечения к ответственности виновных в убийстве, требовать регулярных отчетов о ходе следствия от соответствующих ведомств и проинструктировать их о публикации этих отчетов.

Также в Комитете советуют Порошенко рассмотреть возможность приглашения независимых международных следователей, как для расследования убийства, так и для тщательного изучения каждого мотива убийства.

Президенту рекомендуют возложить ответственность на государственных должностных лиц за поощрение действий против прессы или за несостоятельность расследовать такие случаи.

В то же время Комитет указывает на то, что Российская Федерация и Беларусь, где работал Шеремет, должны всячески сотрудничать со следствием по делу и способствовать допущению украинских следователей к любым материалам, имеющим отношение к этому делу в названных странах.

Кроме того, в Комитете указывают на необходимость рассмотрения представителями Европейского Союза вопроса о деле Шеремета в двусторонних обсуждениях с украинской властью до окончательного расследования этого преступления.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

21 июня в полиции сообщили, что по делу об убийстве Шеремета допрошено более 3000 человек. По данным полиции, отрабатывается ряд версий относительно мотивов совершения преступления, "а именно: профессиональная деятельность потерпевшего за пределами Украины и в Украине; дестабилизация ситуации в государстве; конфликтные ситуации в личной жизни потерпевшего: родственные и интимные отношения, ситуативные конфликты на бытовом уровне, коммерческого и финансового характера; ошибка в объекте преступления, в том числе подготовка убийства владелицы издания "Украинская правда" Алены Притулы". В ходе следствия в 14 стран мира направлены ходатайства об оказании международной правовой помощи, в ходе выполнения которых правоохранительными органами в пределах компетенции проводятся необходимые процессуальные действия.