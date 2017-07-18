"Нидерланды смогут наказать виновных": Госдеп выступил с заявлением о расследовании катастрофы MH17

08:47, 18 июля 2017
Политика
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В Госдепе уверены в способности нидерландской системы уголовного судопроизводства обеспечить всесторонность, объективность и справедливость процесса.

Сегодня - третья годовщина масштабной авиакатастрофы MH17 на Донбассе /

Госдеп США призвал международное сообщество к полному содействию расследованию катастрофы рейса MH17 и выразил полное доверие системе правосудия Нидерландов. Текст заявления обнародован на официальном сайте Госдепа.

"США будут продолжать поддерживать усилия Совместной международной следственной группы и призывают другие государства к сотрудничеству в полной мере для того, чтобы обеспечить привлечение ответственных к правосудию", - отмечается в документе.

В Госдепе подчеркнули, что и США, и Совместная международная следственная группа считают, что пуск ракеты был осуществлен подконтрольными РФ боевиками из российского ракетного комплекса "Бук".

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"Мы приветствуем недавнее решение группы передать дело в компетентный суд Нидерландов для привлечения к ответственности тех, кто виновен в этой трагедии. Мы вполне уверены в способности нидерландской системы уголовного судопроизводства обеспечить всесторонность, объективность и справедливость процесса", - говорится в заявлении.

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Теги: #годовщина трагедии МН17