"Нидерланды смогут наказать виновных": Госдеп выступил с заявлением о расследовании катастрофы MH17

Госдеп США призвал международное сообщество к полному содействию расследованию катастрофы рейса MH17 и выразил полное доверие системе правосудия Нидерландов. Текст заявления обнародован на официальном сайте Госдепа.

"США будут продолжать поддерживать усилия Совместной международной следственной группы и призывают другие государства к сотрудничеству в полной мере для того, чтобы обеспечить привлечение ответственных к правосудию", - отмечается в документе.

В Госдепе подчеркнули, что и США, и Совместная международная следственная группа считают, что пуск ракеты был осуществлен подконтрольными РФ боевиками из российского ракетного комплекса "Бук".

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"Мы приветствуем недавнее решение группы передать дело в компетентный суд Нидерландов для привлечения к ответственности тех, кто виновен в этой трагедии. Мы вполне уверены в способности нидерландской системы уголовного судопроизводства обеспечить всесторонность, объективность и справедливость процесса", - говорится в заявлении.