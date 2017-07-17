МИД Нидерландов: привлечь к ответственности виновных в катастрофе MH17 - главный приоритет правительства

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Берт Кундерс заявил, что привлечение к ответственности виновных в катастрофе авиарейса MH17 над Донецкой областью в июле 2014 года – главный приоритет правительства Нидерландов. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

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"Уголовное расследование обстоятельств атаки на самолет рейса MH17 все еще продолжается, и я хотел бы выразить мое полное доверие Совместной следственной группе, которая проводит его. Сейчас было решено, что подозреваемых в совершении этого преступления будут судить в Нидерландах, и что судебное преследование может полагаться на неизменную международную поддержку и взаимодействие. Существует широкая международная поддержка для привлечения виновных к ответственности. Это есть и будет оставаться главным приоритетом правительства Нидерландов", - заявил Кундерс.

Он напомнил, что сегодня исполнилось три года со дня трагедии с самолетом Малазийских авиалиний.

"Много чего произошло с того темного дня. Прошло несколько лет, но уныние, отчаяние и разочарование от потери многих жизней всегда останутся. Мы никогда не забудем", - подчеркнул Кундерс.

Также он рассказал, что сегодня был открыт монумент, который станет местом для выражения скорби членами семей и будет местом для сохранения памяти о жертвах катастрофы.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В июле 2015 года Россия наложила вето на создание международного уголовного трибунала ООН по этому делу. Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находилось под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной истиной", а выводы следователей назвали "предварительным". 5 июня 2017 года группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, которое подтверждает, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах насчет атаки на MH17 «не будет легитимным». 7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела MH17.