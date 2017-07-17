Гройсман об иностранцах во власти: Украину должны строить украинцы

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов "злоупотреблением". Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету мы должны построить свой собственный дом самостоятельно и это очень важно. Да, мы будем ошибаться, так мы можем что-то сделать не так, как это делали другие страны, но я глубоко убежден, что все, что мы должны сделать, мы должны пропустить через свое сердце - тогда мы будем это ценить", - заявил Гройсман.

По его словам, в каждой стране есть свой уникальный опыт и в Украине должен быть свой. "Очень важно, что за эти три года мы начали накапливать свой собственный опыт", - добавил глава правительства.

При этом премьер-министр не согласился с мнением, что власть "донецких" в Украине сменилась властью "винницких", добавляет LB.ua.

"Огромное преувеличение... Выходец из Винницы, кто родился [в Виннице], - это только я, пара министров правительства - один-два, и, может, пара руководителей. То есть, если нас наберется три-четыре-пять человек... Но если честно, это деление на винницких, не-винницких - это такая дурость. Ну нельзя так людей делить", - сказал он.