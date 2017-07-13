Столкновения под Радой: полиция применила газ (фоторепортаж)

В Киеве под стенами Верховной Рады произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Об этом сообщается на странице Нацкорпуса в Facebook.

В сообщении отмечается, что полиция применила газовые баллончики.

«Между активистами Национального Корпуса и полицейскими началась толкотня, полицейские применили газовые баллончики. Стычка началась после того, как полиция без объяснения причины вытолкнула из машины одного из водителей, который находился под Радой», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сейчас активисты Нацкорпуса и Национальных Дружин препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН ранее, движение в центре Киева на улице Грушевского возле Верховной Рады Украины, где активисты националистических движений проводят акцию протеста за снятие с ряда народных депутатов неприкосновенности, перекрыто. В акции принимают участие около 500 человек. Также активисты перекрыли въезды в парламент, время от времени они зажигают файеры.