Нардепа Барну забросали яйцами у Верховной Рады (фото)

12:43, 13 июля 2017
Политика
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Сегодня под стенами Верховной Рады проходит акция за снятие неприкосновенности с ряда нардепов, уже имели место столкновения правоохранителей с активистами.

Рядом с Барной собрались правоохранители / фото twitter.com/IamKrus

Нардепа от БПП Олега Барну забросали яйцами у Верховной Рады.

Об этом в Twitter сообщил блогер Александр Барабошко.

Блогер обнародовал фотографию с места инцидента, на которой можно увидеть Барну, замазаного яйцами. Рядом с нардепом собрались правоохранители.

О деталях происшествия информации пока нет.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве под стенами Верховной Рады произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Сейчас активисты Нацкорпуса и Национальных Дружин препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.

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Новость в сюжете: Столкновения под Радой
Теги: #Нардепа Барну закидали яйцами#события под Радой 13 июля