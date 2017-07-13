Нардепа Барну забросали яйцами у Верховной Рады (фото)
12:43, 13 июля 2017Политика
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Сегодня под стенами Верховной Рады проходит акция за снятие неприкосновенности с ряда нардепов, уже имели место столкновения правоохранителей с активистами.
Рядом с Барной собрались правоохранители / фото twitter.com/IamKrus
Нардепа от БПП Олега Барну забросали яйцами у Верховной Рады.
Об этом в Twitter сообщил блогер Александр Барабошко.
Блогер обнародовал фотографию с места инцидента, на которой можно увидеть Барну, замазаного яйцами. Рядом с нардепом собрались правоохранители.
О деталях происшествия информации пока нет.
Депутат Барна прибыл на рабочее место pic.twitter.com/2CQTyAKXMV— Krus (@IamKrus) 13 июля 2017 г.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве под стенами Верховной Рады произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Сейчас активисты Нацкорпуса и Национальных Дружин препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.
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