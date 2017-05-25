Боевики требуют освобождения экс-"беркутовцев", террористов и убийц – Геращенко

Боевики в своих требованиях по обмену украинских заложников включают требование освобождения бывших "беркутовцев", террористов и убийц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова к "широкому компромиссу" для освобождения пленных.

"Мы готовы помиловать там, где это позволяет украинское законодательство, несколько сотен человек, чтобы передать их в рамках процедуры освобождения, для освобождения украинских заложников", - отметила Геращенко.

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В то же время, отметила она, Украина не согласится на "шантаж, который сейчас нам навязывает Российская Федерация, а также ОРДО и ОРЛО, когда в списки освобождения заложников они включат "беркутовцев", которые убивали наших героев на Майдане; причастных к терактам в Одессе и Харькове".

"Эти преступники должны сидеть в тюрьме, и они не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе", - подчеркнула Геращенко.

Кроме того, по ее словам, боевики требуют освободить несколько десятков человек, совершивших убийства в разных регионах Украины.

"Минский процесс - это не «лавочка» по освобождению всех подряд преступников. Мы можем идти на широкий компромисс, но в рамках Минского процесса", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске в рамках переговоров ТКГ предлагает осуществить обмен заложниками в июне, но представители РФ тормозят процесс.

Сегодня председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Украина готова передать 200 человек в обмен на украинских заложников.

Сегодня боевики удерживают 128 украинских заложников.