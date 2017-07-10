Украина должна избавиться "раковой опухоли коррупции" - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал украинский парламент и руководство государства избавить Украину от «раковой опухоли коррупции». Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.

Читайте такжеСтолтенберг: Украина нуждается в героях не только на поле боя, но и во власти и бизнесе для борьбы с коррупцией «Украина должна избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупционная инерция и сопротивление реформам стоят на пути настоящих изменений и безопасного процветающего будущего для украинского народа», - сказал генсек НАТО.

При этомСтолтенберг подчеркнул, что уже достигнут «определенный замечательный прогресс, но еще остается пройти очень долгий путь».

«На каждом уровне в украинском обществе необходимо четкое лидерство, но больше, чем прежде, и больше, чем где-то, это должно прийти от президента, премьер-министра и вас, избранных представителей народа. Я призываю вас продолжать бороться с коррупцией, усиливать верховенство права и принести прозрачность во все сферы общественной жизни», - призвал он.