НАТО способствует усилению устойчивости Украины перед агрессией России - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс способствует усилению устойчивости Украины перед агрессией Российской Федерации, поскольку не намерен соглашаться с нарушением украинского суверенитета.

Читайте такжеСтолтенберг: экономические санкции против РФ нужно сохранять, пока она не изменит поведение в Крыму и на Донбассе Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"НАТО обеспечивает поддержку Украины - политическую поддержку и практическую поддержку с целью усиления устойчивости Украины перед агрессией со стороны России, и мы продолжим это делать, потому что мы не согласимся с тем, что суверенитет и территориальная целостность Украины нарушаются", - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Альянса призывает, чтобы Россия вывела тысячи своих солдат из Украины и прекратила поддержку боевиков.