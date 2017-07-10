НАТО планирует предоставить Украине оборудование для расследования кибератак – Столтенберг

НАТО планирует предоставить ключевым правительственным институтам Украины оборудование для защиты и расследования кибератак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Одна из сфер, которой мы оказываем все больше внимания в нашем сотрудничестве с Украиной, является именно область кибербезопасности. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине нового оборудования для некоторых ключевых правительственных учреждений властных структур, что позволит Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами», - сказал Столтенберг, добавив, что это поможет защитить ключевые властные институты от кибератак.

«Нас очень беспокоит угроза в киберпространстве. Мы видим определенные закономерности в этих угрозах», - сказал также генеральный секретарь.

По его словам, НАТО начало строить мощную систему киберзащиты.

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«И мы также ждем сотрудничества с такими странами, как Украина - партнерскими странами в этой области. Речь идет об обмене опытом, совместных учениях, разработке новых технологий. Мы нуждаемся во всем этом, чтобы эффективно реагировать на киберугрозы, которые очень реальны и постоянно меняются по своей природе», - подчеркнул Столтенберг.

Он пояснил, что системы обороны и защиты в этой области, которые есть сегодня, могут не сработать завтра, их необходимо обновлять.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаки, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

Согласно данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Также вирус распространился во многих других странах.

4 июля украинская полиция конфисковала серверы компании по разработке бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc по подозрению в распространении вируса Petya.A.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители предотвратили второй этап кибератаки Petya.А «с очевидными источниками из Российской Федерации».