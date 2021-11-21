В этом году было привлечено к ответственности 53 человека, что почти на треть больше подозреваемых, чем в прошлом году, отметила генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала 2021 год прорывным по количеству приговоров по делам Майдана.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"2021 стал прорывным в количестве приговоров по делам Майдана – в этом году их столько же, как за предыдущие три вместе. Впервые осуждены к реальному лишению свободы сотрудники столичного "Беркута" за преступления в день разгона студенческого Майдана, который открыл "ящик Пандоры" насилия против участников акций", – написала она.

Генпрокурор добавила, что продолжается расследование в 63 уголовных производствах, охватывающих более 3500 эпизодов. На рассмотрении судов - 111 дел в отношении 207 обвиняемых.

По ее данным, в этом году были привлечены к ответственности 53 человека, что почти на треть больше, чем в прошлом году, а прокуроры получили в 2,5 раза больше разрешений на специальное досудебное расследование. В суд направлены обвинительные акты в отношении 32 человек.

Читайте такжеВенедиктова о деле Майдана: фигурантам грозит пожизненное, но Россия их не выдастТакже, добавила Венедиктова, кроме топ-верхушки руководства страной, следствие вышло на ключевых организаторов среднего звена.

Напомним, 20 ноября Ирина Венедиктова заявила, что ожидает в 2021 году на завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции дела по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

Справка УНИАН. После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны Виктора Януковича, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов – более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.

Автор: Анна Бредихина