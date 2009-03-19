Учительница из Кременчуга дошла до Европейского суда - и выиграла

Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение в пользу учительницы 28-й Кременчугской общеобразовательной школы Ольги ЕРЕМЕНКО. Согласно судебному решению, она должна получить от украинских государственных учреждений денежную компенсацию за нанесенный моральный вред в сумме 907 евро.

Об этом сообщила сама О.ЕРЕМЕНКО, отметив, что решение суд вынес 12 марта с. г.

По словам О.ЕРЕМЕНКО, она обратилась в Европейский суд в 2006 году вместе с несколькими другими кременчугским учителями. Все они не смогли отстоять свои гражданские права в судебных инстанциях Украины. В украинских судах различных уровней они пытались получить выплаты, гарантированные учителям 57-й статьей государственного бюджета - доплаты за педагогический стаж, ежегодные суммы на оздоровление и другое. Начиная с 1997 по 2002 год, районный отдел образования не выплачивал учителям упомянутые средства.

«Автозаводской районный суд в свое время принял решение в нашу пользу. Но денег нам все равно не выплатили. Ибо как раз тогда Автозаводской райотдел образования реорганизовали и образовали городское управление образования, и началась волокита с выяснением, кто же должен, наконец, возместить годами не выплачиваемые деньги. Даже решение Верховного Суда Украины было в нашу пользу. Но реальных средств это вновь не принесло. Поэтому в 2006 г. я обратилась в Европейский суд», - рассказала О.ЕРЕМЕНКО.

Вскоре после подачи иска в Страсбург О.ЕРЕМЕНКО быстро получила деньги, которые задолжало ей государство. Однако исковое заявление учительница не отозвала. В конечном итоге Европейский суд признал, что О.ЕРЕМЕНКО таки имеет право на возмещение морального ущерба за годы волокиты в судах и различных отделах образования.