Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи обсудили ряд вопросов, в том числе проблему КНДР, Ближний Восток, Украину, а также саммит G20.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Меркель и Трамп провели встречу в Гамбурге накануне саммита G20, который пройдет 7–8 июля.

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге запланирована на вторую половину 6 июля.

На беседу отведено около часа.