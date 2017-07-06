Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине

21:45, 06 июля 2017
Политика
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Меркель и Трамп провели встречу в Гамбурге накануне саммита G20, который пройдет 7–8 июля.

Ангела Меркель и Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи обсудили ряд вопросов, в том числе проблему КНДР, Ближний Восток, Украину, а также саммит G20.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Меркель и Трамп провели встречу в Гамбурге накануне саммита G20, который пройдет 7–8 июля.

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге запланирована на вторую половину 6 июля.

На беседу отведено около часа.

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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
Теги: #саммит G20 в Германии