Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине
21:45, 06 июля 2017Политика
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Меркель и Трамп провели встречу в Гамбурге накануне саммита G20, который пройдет 7–8 июля.
Ангела Меркель и Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи обсудили ряд вопросов, в том числе проблему КНДР, Ближний Восток, Украину, а также саммит G20.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Меркель и Трамп провели встречу в Гамбурге накануне саммита G20, который пройдет 7–8 июля.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге запланирована на вторую половину 6 июля.
На беседу отведено около часа.
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