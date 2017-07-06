Российский политолог: Трамп может решиться на привлечение США к процессу урегулирования на Донбассе

Российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова считает, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может решиться на вовлечение США в процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

Такое мнение Шевцова высказала в комментарии УНИАН.

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«Данный саммит (встреча Путина и Трампа – УНИАН) не сможет стать реальным шагом в урегулировании на Донбассе. Для этого нужно понимание американской стороны того, что в этом направлении нужно сделать. И нужна готовность Кремля пойти в этом направлении. Пока этих условий нет в наличии. Но Трамп может решиться на включение Америки в процесс урегулирования. Например, на уровне американского представителя, который будет играть роль Виктории Нуланд», - заявила она.

Но при этом, по словам Шевцовой, американской стороне необходимо будет согласовывать свою позицию с Киевом и двумя гарантами Минского соглашения - Берлином и Парижем.

«В любом случае, переход Вашингтона от позиции равнодушия к позиции вовлечения, думаю, будет позитивным шагом», - подчеркнула политолог.

По ее мнению, то, что «Порошенко встретился с Трампом раньше Путина, является скорее не следствием осознанной политики и намерений самого Трампа, а следствием стечения обстоятельств. Прежде всего, результатом антироссийской консолидации в самом Вашингтоне и позиции его команды силовиков вместе с Тиллерсоном, которые пытаются предотвратить объятия Трампа с Путиным. Конечно, нужно отдать должное дипломатическим усилиям и Киева. Сам этот факт встречи Трампа с Порошенко приобрел символизм - он должен означать поддержку Украины в Вашингтоне. Хотя материальное наполнение этой поддержки еще является вопросом, который находится на стадии решения и согласования. От символизма до реальных действий иногда длинная дистанция».

Как сообщал УНИАН, первая встреча президентов США и РФ состоится 7 июля в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки».

3 июля в Кремле в преддверии встречи Трампа и Путина заявили: «Ожидается, что президенты подробно обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей. В последние несколько лет они серьезно ухудшились».

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