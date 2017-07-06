В регламентном комитете показали аудио - и видеозаписи в деле Полякова и Розенблата

Генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента продемонстрировал аудио- и видеозаписи, на которых, как он утверждает, видно, как народным депутатам Максиму Полякову (фракция "Народный фронт") и Бориславу Розенблату («БПП») передают взятки.

Читайте такжеПротивоправные действия Полякова и Розенблата были выявлены в ходе расследования дела о "янтарной мафии" - ЛуценкоКак передает корреспондент УНИАН, на записях якобы помощница Полякова Любонько ведет переговоры с Екатериной, которая якобы является агентом Специальной антикоррупционной прокуратуры, относительно выплаты финансового вознаграждения Полякову и Розенблату за внесение ими поправок к законопроекту о легализации добычи янтаря.

На видео зафиксирована якобы передача помощнице Полякова $5 тыс., за которые потом, как утверждают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, она приобрела два мобильных телефона для Полякова и его жены.

Также было продемонстрировано видео с участием якобы Розенблата, где он уточняет суммы в долларах, которые были переданы, в частности через якобы помощницу Полякова, за внесение в законопроект необходимых поправок.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генпрокурор внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности Розенблата и Полякова.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

Кроме того, 20 июня детективы НАБУ и прокуроры САП уведомили о подозрении шесть человек, причастных к вымогательству и получению взяток за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В НАБУ уточнили, что подозрения объявлены двум охранникам депутата Розенблата; помощнику-консультанту депутата Полякова, а также трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады «Депутатский контроль».