Замглавы Регламентного комитета ответил на обвинения Луценко

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник не знает, получил ли председатель Верховной Рады Андрей Парубий решения комитета по результатам рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пинзеник сказал в комментарии журналистам.

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Он отметил, что заключение Комитета ВР направлено председателю парламента.

"Далее председатель Верховной Рады в рамках своих полномочий определяет дальнейшее направление этого заключения - оно направляется или на рассмотрение Верховной Рады, или в Генеральную прокуратуру, если председатель считает, что в связи с необоснованностью представление оно должно быть возвращено в Генпрокуратуру", - сказал Пинзеник.

Он добавил, что это относится к полномочиям председателя ВР, и никак не Регламентного комитета. Пинзеник отметил, что решение должен принять Парубий.

Он подчеркнул, что комитет "не может заблокировать рассмотрение этого вопроса", как об этом говорил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Пинзеник сообщил, что подписал решение комитета, и оно опубликовано на сайте комитета, но не знает, получил ли документ Парубий.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Регламентный комитет пытается намеренно покрывать народных депутатов, отказывая Генпрокуратуре в удовлетворении ходатайств о снятии неприкосновенности с нардепов.

Глава ГПУ отметил, что своим решением комитет не отклонил представление Генпрокуратуры, а отправил его обратно в следственный орган.

Напомним, 21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея (фракция "Народного фронта"), в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн. (ч. 3 ст. 168-2 Уголовного кодекса Украины).