Блок Витренко требует не объявлять результаты выборов

Блок Наталии Витренко "Народная оппозиция" призывает все политические силы поддержать их акцию с требованием запретить Центральной избирательной комиссии объявлять официальные результаты выборов до окончания всех судов.

Как сообщается на официальном сайте Блока, "Народная оппозиция" обращается ко всем политическим силам Украины, которые располагают сведениями о фальсификациях при подсчете голосов, с предложением воспользоваться статусом кандидата в народные депутаты Украины и 10 апреля массово посетить здание ЦИК. Кандидаты в народные депутаты Украины от всех политических сил должны потребовать от ЦИК не объявлять официальные результаты парламентских выборов до рассмотрения всех жалоб и окончания судов.

Как отмечается на сайте, вчера, 9 апреля, группа кандидатов в депутаты от блока "Народная оппозиция" численностью 62 человека вошла в здание ЦИК и расположилась на втором и шестом этажах, где проходят заседания Центральной избирательной комиссии. Уже более суток участники акции не покидают помещение ЦИК, а на площади перед зданием Центризбиркома уже 10-й день стоит палаточный городок "Народной оппозиции", жители которого требуют ручного пересчета бюллетеней на всех избирательных участках Украины. В соответствии с параллельно проведенным Блоком подсчетом голосов, их политическая сила набирает 3,06% и, таким образом, проходит в парламент.

"Народная оппозиция" информирует, что 10 апреля Джанкойский городской суд и Киевский районный суд Одессы рассматривают жалобы Блока на фальсификации при подсчете голосов. Вместе с этим ЦИК сегодня в 16.00 намеревается объявить окончательные итоги выборов.

В палаточном городке перед Центральной избирательной комиссией сегодня прошел митинг "Народной оппозиции" с участием лидера блока Наталии ВИТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным результатов виборов народных депутатов Украины, блок Н.Витренко «Народная оппозиция» набрал 2,93% голосов.