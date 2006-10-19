Янукович, Мороз, Мартынюк и Клюев посоветовались о старых и новых министрах

Сегодня в Верховной Раде состоялось заседание Совета антикризисной коалиции, посвященное вопросу отставки министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в заседание, в частности, приняли участие председатель ВР Александр МОРОЗ, премьер министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, руководители депутатских фракций, входящих в Совет коалиции.

По итогам заседания было принято решение, что “коалиция рассмотрит вопрос о замене министров вместо тех, которые подали в отставку, после проведения необходимых регламентных процедур. При этом принято во внимание, что председателем ВР Украины соответствующие поручения профильным комитетам даны”.

“Понимая, что обществу и государству полезно было бы расширение коалиции, продолжение политической реформы, в первую очередь, усиление роли местных советов и нейтрализация искусственного напряжения по линии Восток-Запад, антикризисная коалиция заявляет о том, что стабильность власти будет обеспечена при любом развитии политической ситуации. Одновременно она не выступает против расширения коалиции или за счет фракций парламента, или за счет индивидуального членства на основе положений Регламента”, - говорится в решении Совета коалиции.