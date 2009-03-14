Гриценко пойдет в Президенты, когда люди будут готовы

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не исключает, что будет баллотироваться на должность Президента Украины при условии, если общество будет готово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Харькове.

«Я не хочу принимать участия в кампании, чтобы просто погреться», - сказал А.ГРИЦЕНКО и отметил: «Если я буду видеть, что люди готовы к честным выборам, если общество будет готово отказаться от сладких обещаний, от которых потом бывает политический диабет. Если люди будут готовы воспринимать логику, тогда...».

Но, по убеждению А.ГРИЦЕНКО, «еще не созрели мы до этого».