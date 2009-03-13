После выборов Президент и парламент должны упорядочить законодательство

Новоизбранный Президент Украины вместе с парламентом должен начать кардинальное изменение украинского законодательства.

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК во время презентации Хмельницкой областной организации, которая состоялась в форме телемоста «Киев-Хмельницкий».

Как сообщили УНИАН во “Фронте перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил: «Мы имеем тысячи законов и десятки тысяч нормативно-правовых актов, которые противоречат друг другу, которые являются сугубо политическими, и не несут никакой смысловой нагрузки». По его словам, даже специалисты не могут разобраться “в таком количестве законов, а это приводит к одному – к бесправию и безвластию”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что законодательная реформа не может проводиться “без общей правовой реформы в Украине”. «Ее нужно делать, начиная с системы избрания судей и завершая механизмами контроля над вынесением судебных решений и ответственности судей за решения, которые они приняли», - подчеркнул лидер “Фронта перемен”.