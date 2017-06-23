Экс-глава СВР рассказал о засилье влиятельных сторонников России в высших эшелонах власти

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж заявил, что большую опасность для Украины представляют бизнес-интересы, завязанные на России. Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

Маломуж добавил, что количество влиятельных персоналий в Украине, которые являются потенциальными предателями, а потом становятся открытыми врагами, зашкаливает.

"Например, финансирование определенных проектов в той же Верховной Раде, ведь напрямую идет контрабанда между Россией и Украиной. Мы имеем негласную информацию о том, что даже наши комплектующие к российскому вооружению поступают из Украины контрабандой через третьи страны", - отметил он.

По словам генерала, если задействованы чьи-то миллионы, человек будет ориентироваться на Россию не только в бизнесе, но и содействовать политически. Он уточнил, что спецслужбы об этом, как правило, знают, но эти вещи крышуются на очень высоком уровне в руководстве страны: окружении президента и правительстве.

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"Если бы сегодня наступил день Х, все были бы шокированы точно так же, как шокированы были ситуацией в Крыму", - заявил экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский.

Он заверил, что, несмотря на запрет Коммунистической партии в Украине, российский коммунистический центр имеет в нашей стране конспиративные структуры и персоналии. При этом лидеры и руководители замаскированных антиукраинских организаций чувствуют себя вольготно.

"Со стороны государства и правоохранительной системы никаких ограничений для них нет, а их коррупционные связи дают им возможность общаться с врагом и сверять свои действия", - подчеркнул Скипальский.