ВР приняла в первом чтении проект закона о Конституционном суде Украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о Конституционном суде Украины (№6427-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время обсуждения законопроекта ряд депутатов, в частности, от фракций "Радикальной партии", "Батькивщины", "Самопомочи" и "Оппозиционного блока" высказывались как против отдельных положений законопроекта, так и против предложения о принятии сегодня законопроекта в целом.

В частности, депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко выразил мнение, что законопроект усиливает влияние президента на формирование КС. Также некоторые депутаты выражали возмущение наличием в этом законопроекте положений о процедуре избрания омбудсмена, которые, по их мнению, вообще не касаются этого законопроекта.

Так, законопроектом устанавливается, что в состав суда входят 18 судей. Президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по 6 судей КС.

Отбор кандидатур на должность судьи КС на конкурсной основе в отношении лиц, которых назначает президент, осуществляет созданная главой государства конкурсная комиссия.

Подготовку вопроса о рассмотрении на конкурсной основе кандидатур на должность судьи КС в Верховной Раде Украины осуществляет комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы правового статуса Конституционного Суда Украины; для Съезда судей - это Совет судей Украины.

Судья КС назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно.

Законопроектом определяется и ряд оснований для освобождения от должности судьи КС. В то же время, судья без согласия КС не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Вознаграждение судьи состоит из должностного оклада и доплаты за пребывание на административной должности в Конституционном Суде. Должностной оклад судьи КС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

Судьям КС, занимающим должности секретаря Коллегии, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5% должностного оклада судьи; заместителя председателя суда - 10% должностного оклада судьи; председателя суда - 15% должностного оклада судьи.

Судья КС в отставке получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплачиваемое в размере 50% вознаграждения судьи Конституционного Суда.

Законопроектом предусмотрено, что в составе КСУ действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий.

Большая палата действует в составе всех судей Конституционного Суда. Она рассматривает вопросы, в частности, относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) законов Украины и других правовых актов Верховной Рады, актов Президента, правительства, а также правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

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Сенат действует в составе 9 судей Конституционного Суда. Персональный состав сенатов утверждается постановлением КС. Сенат, в частности, рассматривает вопрос о соответствии Конституции законов Украины (их отдельных положений) по конституционным жалобам.

Коллегия действует в составе трех судей Конституционного Суда. В ее полномочия входит решение вопросов об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению, конституционному обращению, конституционной жалобе.

Формами обращения в КС является конституционное представление, конституционное обращение, конституционная жалоба.

Конституционной жалобой является поданное в КС письменное ходатайство о проверке на соответствие Конституции закона Украины (его отдельных положений), который применен в окончательном судебном решении по делу субъекта права на конституционную жалобу (лицо, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон или его положение противоречит Конституции).

Также устанавливается, что КС может развивать и конкретизировать юридическую позицию суда в своих последующих актах, менять свою юридическую позицию в случае существенного изменения нормативного регулирования, которым руководствовался суд при выражении такой позиции, либо при наличии объективных оснований необходимости улучшения защиты конституционных прав и свобод с учетом международных обязательств Украины при условии обоснования такого изменения в акте суда.

В то же время, в Заключительных положениях законопроекта предлагается внести изменения в Регламент парламента, где установить, что решение о назначении на должность и освобождении от должности Уполномоченного ВР по правам человека принимается парламентом открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР (ныне голосование проходит тайно путем голосования бюллетенями).

Освобождение от должности Уполномоченного осуществляется по письменному представлению председателя ВР при наличии решения комитета, к предмету ведения которого относится вопрос соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Изменения внести предлагается и в Кодекс Украины об административных правонарушениях, где, в частности, установить наказание за неуважение к КС и невыполнение законных требований судьи.