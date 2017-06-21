О чем говорили Порошенко и Трамп: стенограмма встречи в Белом доме

Стенограмму встречи президентов Украині и США опубликовал Белый дом.

Президент Трамп: "Большое вам спасибо. Для меня большая честь встретиться с Петром Порошенко, президентом страны, в ситуацию в которой мы все так сильно вовлечены. И вы все это видели, и все читали об этом.

У нас были очень-очень хорошие дискуссии. Они будут продолжаться весь день. И я думаю, что мы достигли большого прогресса. Это большая честь встретить вас, мистер президент. Спасибо. Большое спасибо.

Вы хотели бы что-то сказать?"

Президент Порошенко: "Для меня большая честь и большое удовольствие встретиться с вами, г-н президент – одним из самых надежных сторонников и партнеров - стратегических партнеров Украины.

Мы боремся за свободу и демократию благодаря вашей сильной поддержке в сфере безопасности и обороны - поддержке нашей обороны, поддержки моей 45-миллионной нации, крупнейшей страны на европейском континенте. И я абсолютно уверен, что история Украины – это история успеха. Я горжусь тем, что вы, г-н президент, и Соединенные Штаты, являетесь соавтором этой истории успеха.

Мы восхищаемся вашим руководством, эффективностью ваших шагов, потому что сегодня исполняется сразу две исторические даты - пять месяцев вашего президентства и время, когда мы запустили первый мирный план - мирный план для Украины. И я абсолютно уверен, что наша эффективная координация принесет мир нашей нации, нашей земле и сможет поддержать нашу территориальную целостность и суверенитет".

Читайте такжеПорошенко заявил, что Трамп не похож на человека, имеющего "особые отношения" с РоссиейПрезидент Трамп: "Что ж, благодарю вас. Это большая честь. Большое спасибо. Спасибо".

Вопрос из зала: "Как вы отреагируете на смерть Отто Вармбира?"

Президент Трамп: "Я думаю, то, что случилось с Отто, - это позор. Это полный позор. Этого не должно было случиться. И, честно говоря, если бы его вернули домой раньше, я думаю, результат мог быть совсем другим. Его должны были привезти домой в тот же день. Результат был бы совсем другим.

Но то, что случилось с Отто, - позор. И я общался с его семьей. Невыразимо, что они пережили. Его нужно было вернуть домой давным-давно. Спасибо вам большое. Я ценю это".

Как сообщал УНИАН, 20 июня состоялась первая встреча Порошенко с Трампом. Оба президента позировали для фотографий в Овальном кабинете и коротко высказали свои ремарки после более широких встреч Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом и руководящими советниками по национальной безопасности.

По итогам переговоров американский президент заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко.