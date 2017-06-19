Мининформполитики опубликовало список сайтов, которые хотят запретить в Украине (документ)

Министерство информполитики опубликовало список сайтов, которые рекомендует запретить в Украине из-за угрозы безопасности.

"Наработано рабочей группой при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина, и рассмотрено Экспертным советом при ведомстве, передано в СБУ", - отмечается на сайте ведомства.

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В перечень вошли 20 сайтов, которые "содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства".

Среди них:

1. rusvesna.su

2. rusnext.ru

3. news-front.info

4. www.novorosinform.org

5. nahnews.org

6. antifashist.com

7. antimaydan.info

8. lug-info.com

9. novorossia.today

10. comitet.su

11. novoross.info

12. freedom.kiev.ua

13. www.politnavigator.net

14. odnarodyna.org

15. www.zasssr.info

16. ruspravda.info

17. on-line.lg.ua

18. www.ruscrimea.ru

19. c-pravda.ru

20. 1tvcrimea.ru

"Мы предложили свой перечень сайтов, доступ к которым нужно запретить в Украине", - отмечал ранее глава Мининформполитики Юрий Стець. По словам министра, там не было ни ВКонтакте, ни Яндекса.