Мининформполитики опубликовало список сайтов, которые хотят запретить в Украине (документ)
Появился список сайтов, которые Министерство информационной политики предлагает запретить в Украине.
Министерство информполитики опубликовало список сайтов, которые рекомендует запретить в Украине из-за угрозы безопасности.
"Наработано рабочей группой при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина, и рассмотрено Экспертным советом при ведомстве, передано в СБУ", - отмечается на сайте ведомства.
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В перечень вошли 20 сайтов, которые "содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства".
Среди них:
1. rusvesna.su
2. rusnext.ru
3. news-front.info
4. www.novorosinform.org
5. nahnews.org
6. antifashist.com
7. antimaydan.info
8. lug-info.com
9. novorossia.today
10. comitet.su
11. novoross.info
12. freedom.kiev.ua
13. www.politnavigator.net
14. odnarodyna.org
15. www.zasssr.info
16. ruspravda.info
17. on-line.lg.ua
18. www.ruscrimea.ru
19. c-pravda.ru
20. 1tvcrimea.ru
"Мы предложили свой перечень сайтов, доступ к которым нужно запретить в Украине", - отмечал ранее глава Мининформполитики Юрий Стець. По словам министра, там не было ни ВКонтакте, ни Яндекса.