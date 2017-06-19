В Украине составили перечень сайтов, к которым хотят запретить доступ

Министерство информполитики течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил министр информационной политики Юрий Стець, передает "Украинская правда".

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"Мы предложили свой перечень сайтов, доступ к которым нужно запретить в Украине", - отметил он. По словам министра, там не было ни ВКонтакте, ни Яндекса. "На сайте министерства вы увидите этот список через несколько часов", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.