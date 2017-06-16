Троян: надежность украинско-российской границы является залогом безопасности государства и Европы

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян и группа народных депутатов проверили ход реализации Плана инженерного обустройства украинско-российской границы в Харьковской области. В частности, народные избранники вместе с руководством МВД побывали на участке отдела пограничной службы «Дергачи», сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщил Вадим Троян, на западной границе сотрудники ГПС следят за соблюдением безвизовых правил: с 11 июня, когда украинцы получили право безвизовых поездок в страны ЕС, границу по биометрическим паспортам пересекли около 6675 наших граждан. В то же время на востоке государства у пограничников не менее важные задачи, от выполнения которых зависит безопасность не только Украины, но и Европы в целом. «Для нас важно сегодня обустроить государственную границу на западе по европейским стандартам - удобная и надежная. Тогда как восточная граница должна стать крепостью, неприступной для тех, кто имеет противозаконные намерения. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят задачи, которые поставила страна, и достойно будут следить за восточными рубежами нашего государства, которые стали восточной границей всей Европы», - подчеркнул замглавы МВД.

Читайте такжеНа Одесщине поймали вербовщика спецслужб РФ из Приднестровья (фото, видео)Заместитель министра и нардепы посетили пограничное подразделение, где ознакомились с интегрированной системой охраны государственной границы и возможностями оптико-электронной системы наблюдения в помещении центра управления службой. Затем, непосредственно на участке государственной границы, делегация проверила текущее состояние работ по обустройству и возможности новейших технических средств, используемых в охране границы.

В рамках Плана инженерного обустройства украинско-российской границы уже оборудованы 273,5 км противотранспортных рвов, почти 170 км рокадных дорог и более 83 км металлического заградительного забора, развернуты комплексы видео контроля, сигнализации и тому подобное. Сейчас на границе с Россией продолжаются работы по дооборудованию опорных пунктов, других инженерных сооружений, которые сводятся к охране и обороне государственной границы на украинско-российской участке.

Сейчас Проект реализован почти 14%, ведь проводить работы в полной мере не позволяет определенный недостаток финансирования. В общем, Государственным бюджетом в 2015-2016 годах на мероприятия по обустройству было выделено 600 млн грн, которые реализованы в полном объеме. В этом году уже получено 50 из запланированных 200 млн грн.

Пока только часть границы обустроена. Еще необходимо обустроить 2 тыс. км границы с Россией. 409 км - это Луганская и Донецкая области, где проходит АТО, и как только эта территория вернется Украине, там поставим такие конструкции. Часть границы в Черниговской области уже обустроена. Но еще, мы считаем, необходимым полностью дооборудовать границу с Молдовой, особенно на Приднестровском участке », - отметил Вадим Троян.

Он подчеркнул, что для реализации задуманного не хватает сметы, поэтому сейчас идет работа с комитетом Верховной Рады по созданию законопроекта который будет регламентировать распределение сметы. «В Верховной Раде нас должны услышать и поддержать, у нас враг - через два метра. Надо работать», - убежден Вадим Троян.

Во время визита заместитель главы МВД и народные депутаты посетили пункты пропуска «Гоптовка» и «Журавлевка». Также делегации продемонстрировали взаимодействие подразделения особого назначения КОРД Нацполиции и мобильного пограничного подразделения «Дозор» Госпогранслужбы по выявлению и задержанию диверсионной группы и блокировке нарушителей.