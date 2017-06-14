Украина и ЕС выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса

Европейский Союз и Украина обеспокоены дальнейшим ухудшением ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и положением крымских татар.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе, распространенном сегодня после ежегодного диалога по правам человека, который состоялся в Киеве.

"ЕС и Украина выразили серьезную обеспокоенность дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, в том числе положением крымских татар после незаконной аннексии Российской Федерацией", - говорится в пресс-релизе.

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Стороны также осудили нарушения прав человека и злоупотребления во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Они также призвали к немедленному освобождению незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ЕС и Украина обсудили вопросы способов смягчения гуманитарных последствий для гражданского населения аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины.

Представители Украины и ЕС также обсудили вопросы защиты прав человека внутренне перемещенных лиц.

Вместе с тем в ходе диалога стороны обсудили вопросы предотвращения жестокого обращения и пыток.

"ЕС также призывает к дальнейшему прогрессу в расследовании преступлений, совершенных в ходе Евромайдана, и жестоких событий в Одессе 2 мая 2014 года, подчеркивая необходимость устранения недостатков, выявленных Международной консультативной группой Совета Европы, и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в пресс- релизе.

Кроме того, Евросоюз подчеркнул важность гармонизации избирательного законодательства и назначения новых членов Центральной избирательной комиссии, вместо тех, срок полномочий которых истек.

Обе стороны подчеркнули важность свободных и независимых средств массовой информации и обсудили пути повышения безопасности журналистов и СМИ, в том числе шаги, предпринимаемые для решения вопроса публикации личных данных журналистов на украинских сайтах.

Кроме этого, обсуждалось решение заблокировать ряд российских веб-сайтов.

Также в повестке дня диалога была недискриминационная политика, в том числе права лиц из ЛГБТ-сообщества, и тех, кто относится к этническим, языковым, религиозным и национальным меньшинствам, права ребенка.

Представители ЕС призвали Украину ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

ЕС также напомнил Киеву о его обязательстве ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

Делегацию ЕС возглавил глава отдела по вопросам двусторонних отношения со странами «Восточного партнерства» Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

Украинскую - заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Следующий диалог состоится в 2018 году.