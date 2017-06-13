Посольство отреагировало на "российский" Крым в британском издании

Посольство Украины в Британии прокомментировало статью британского издания Daily Mail, которое назвало оккупированный Крым российским. Об этом говорится в Twitter украинского ведомства.

"Крым – это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это не значит ничего и не поможет Путину увеличить количество его фанатов", - говорится в сообщении украинского посольства в Британии.

Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD — Ukraine'S Emb. to UK (@UkrEmbLondon) June 13, 2017

Также посольство напомнило, что весь мир ввел санкции против России из-за оккупации ею Крыма.

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Ранее известный британский таблоид The Daily Mail назвал Крым российским. Речь идет о материале, в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны в оккупированном Севастополе.

В новости речь идет об инциденте, который произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, "на юго-западе России".