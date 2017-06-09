Российский оппозиционер "за" новый референдум в Крыму (видео)

Российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что в оккупированном Крыму должны провести честный референдум. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак на телеканале "Дождь".

"Что должен сделать какой-нибудь прекрасный, любой президент? Он должен объявить еще один нормальный, вернее, не еще один, а первый нормальный честный референдум, который Украина, конечно, не признает с большой долей вероятности, мы понимаем об этом", - считает оппозиционер РФ.

Читайте также"Борются примерно, как с Гитлером": Кремль начинает кампанию против Навального - СМИ

Навальный понимает, что его слова не нравятся многим в Украине и России, но он все равно уверен, что в обозримом будущем Крым не будет признан никем, но "фактически будет оставаться частью Российской Федерации".

"Здесь же вопрос не в Украине и не в России, а вопрос в реальном волеизъявлении жителей Крыма, которое должно быть определено реально, а не так, как это было", - подчеркнул он.

По словам Навального, референдум, который прошел, - "очевидная фальшивка".

Ранее Навальный заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах будет добиваться "честного и самого прозрачного" референдума в Крыму.