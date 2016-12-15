Навальный рассказал о судьбе Крыма в случае его избрания президентом РФ

Об этом он рассказал в интервью «РБК».

«Когда вы задаете сложный вопрос, на него нельзя дать простого ответа. И в этом заключается трагедия Крыма, который сейчас непонятно, чья территория. Но я могу сказать, что путь решения проблем Крыма должен начинаться с нормального референдума, который там нужно провести», – ответил Навальный на вопрос о статусе украинского полуострова, аннексированного Россией.

Он отметил, что там не было нормального референдума и в этом, по его мнению, кроется основа проблем. «Там была какая-то процедура, которую назвали референдумом. В нее никто не верит. Именно поэтому Крым не признан, он не развивается, он не будет развиваться в ближайшем будущем, как не развивается, например, Северный Кипр. Это непризнанная территория. Для того чтобы начать решать эти проблемы, мы должны иметь какую-то точку, от которой отталкиваться, и этой точкой должно стать выяснение реального волеизъявления жителей Крыма на самом честном и самом прозрачном референдуме», – считает российский оппозиционер.

«Не существует никаких исторических справедливостей. Сегодня историческая справедливость одна, а завтра историческая справедливость другая. Для крымчан это одно, для крымских татар это все совсем другое», – добавил Навальный.

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Как сообщал УНИАН, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в обращении к поклонникам на своем Youtube-канале заявил, что примет участие в президентских выборах 2018 года.

По его словам, он идет на выборы с программой о том, "как сделать Россию справедливой и современной, обуздать коррупцию и превратить богатство России в достаток каждой семьи".