"Силы зла" блокируют старт медреформы: в Минздраве объяснили, почему не стоит ждать изменений

19:36, 08 июня 2017
Политика
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В Минздраве подчеркнули, что нардепы отклонили законопроект, который должен запустить новую модель финансирования медреформы.

В МИНЗДРАВЕ считают, что средства на лечение украинцев должны распределяться

В Минздраве заявили, что, несмотря на принятие Радой в первом чтении законопроекта №6327, который вводит новую систему здравоохранения, изменений пока ждать не стоит. Ведь, как отмечается, нардепы отклонили законопроект №6329, который должен запустить новую модель финансирования. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Без этого законопроекта никаких изменений не будет — ибо не будет никаких средств.

«Это война двух систем — старой советско-средневековой и новой европейской. "Силы зла" хотят не только заблокировать старт медреформы. Они хотят забрать у украинцев надежду на то, что изменения возможны. Они хотят сохранить старую систему охраны взяток, которая их устраивает», - цитируют в сообщении Минздрава и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.

В министерстве отмечают, что все средства, которые в год выделяет Верховная Рада на лечение украинцев должны распределяться «по простым и единым для всех правилам».

«Депутаты предлагают оставить все средства под управлением коррупционной вертикали медицинских чиновников и не вводить никаких легальных сооплат — потому что у нас же “бесплатная медицинская помощь”! Может, вы видите эту безвозмездную помощь? Я вижу, на каких машинах по всей стране ездят медицинские чиновники с зарплатой в 6 тысяч гривень», - отметила Супрун.

Как сообщал УНИАН ранее, профильные парламентские комитеты поддержали вчера на своих заседаниях законопроекты № 6327 и № 6329 относительно реформы здравоохранения. Об этом сказал член Комитета ВР по вопросам здравоохранения, координатор рабочей группы по отработке законопроектов относительно реформирования системы здравоохранения Сергей Березенко.

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Теги: #Минздрав#медреформа