За газовый контракт с РФ 2009 года должна быть политическая ответственность – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что за газовый контракт с Россией, заключенный в 2009 году, должна быть политическая ответственность.

Об этом Петр Порошенко сказал, комментируя недавнее решение Стокгольмского арбитража относительно этого контракта в пользу Украины, говорится в сообщении на сайте президента.

Президент подчеркнул, что принцип «бери или плати» является грабительским, поскольку означает, что сколько бы не было потреблено газа, а платить нужно за 52 млрд кубометров - объемы, которые Украина никогда не потребляла. «Была поставлена преступная подпись, взяв обязательства абсолютно незаконные, нерыночные, коррупционные. Представьте себе - я был избран Президентом, и через несколько недель получаю иск почти на 40 млрд долларов, которые Украина должна заплатить стране-агрессору за услуги и товары, которые мы никогда не получали, основываясь на преступном контракте», - рассказал президент во время посещения Трипольской ТЭС.

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После этого, по словам главы государства, были даны необходимые поручения для подготовки иска в суд, чтобы цивилизованным способом защитить интересы Украины. «Вы спросите, почему же они не пошли в 2013, 2012, 2010 или 2009 годах, сразу же после подписания? А ответ – сидели на газовой игле, руки были связаны коррупционными сделками», - отметил Петр Порошенко.

«Есть много разговоров, какая же ответственность должна быть? Друзья мои, знаете как в Библии: «не судите и не судимы будете». Я говорю не про уголовную ответственность – это не дело Президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности. Когда вы поставили страну на колени и сегодня это доказано не политиками, не внутренними экспертами, а высшей международной судебной инстанцией. Доказано, что сданы интересы Украины», - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, в решении четко записано – никогда больше принципа «бери или плати» не будет, и 40 млрд долларов были сохранены для Украины.