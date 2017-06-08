За газовый контракт с РФ 2009 года должна быть политическая ответственность – Порошенко
Президент подчеркнул, что принцип «бери или плати» является грабительским, поскольку означает, что сколько бы не было потреблено газа, платить нужно за 52 млрд кубометров.
Президент Петр Порошенко заявил, что за газовый контракт с Россией, заключенный в 2009 году, должна быть политическая ответственность.
Об этом Петр Порошенко сказал, комментируя недавнее решение Стокгольмского арбитража относительно этого контракта в пользу Украины, говорится в сообщении на сайте президента.
Президент подчеркнул, что принцип «бери или плати» является грабительским, поскольку означает, что сколько бы не было потреблено газа, а платить нужно за 52 млрд кубометров - объемы, которые Украина никогда не потребляла. «Была поставлена преступная подпись, взяв обязательства абсолютно незаконные, нерыночные, коррупционные. Представьте себе - я был избран Президентом, и через несколько недель получаю иск почти на 40 млрд долларов, которые Украина должна заплатить стране-агрессору за услуги и товары, которые мы никогда не получали, основываясь на преступном контракте», - рассказал президент во время посещения Трипольской ТЭС.
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После этого, по словам главы государства, были даны необходимые поручения для подготовки иска в суд, чтобы цивилизованным способом защитить интересы Украины. «Вы спросите, почему же они не пошли в 2013, 2012, 2010 или 2009 годах, сразу же после подписания? А ответ – сидели на газовой игле, руки были связаны коррупционными сделками», - отметил Петр Порошенко.
«Есть много разговоров, какая же ответственность должна быть? Друзья мои, знаете как в Библии: «не судите и не судимы будете». Я говорю не про уголовную ответственность – это не дело Президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности. Когда вы поставили страну на колени и сегодня это доказано не политиками, не внутренними экспертами, а высшей международной судебной инстанцией. Доказано, что сданы интересы Украины», - подчеркнул Петр Порошенко.
По его словам, в решении четко записано – никогда больше принципа «бери или плати» не будет, и 40 млрд долларов были сохранены для Украины.