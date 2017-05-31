Порошенко о решении Стокгольмского арбитража: Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие

Президент Петр Порошенко приветствовал решение Стокгольмского арбитража по делу НАК «Нафтогаз Украины» против «Газпрома» по контракту на поставку газа, в которой украинская государственная компания выиграла крупный коммерческий спор.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко отметил, что согласно этому решению, положение «бери или плати» отменено, в удовлетворении требований российского «Газпрома» платить за газ на этом основании отказано.

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«Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Из-за него миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов», - отметил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража дает право «Нафтогазу» требовать снижения цены на газ по контракту с «Газпромом» по условиям рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком.

«Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа. Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между «Нафтогазом» и «Газпромом» впервые регулируются цивилизованным юридическим способом», - подчеркнул президент.

Глава государства также подтвердил, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского газового монополиста компании «Газпром» с учетом рыночных условий.

Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору об условиях контракта, заключенного между компаниями в 2009 году.

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Одним из спорных условий контракта на закупку газа из России была цена «голубого» топлива, которая была намного выше стоимости газа на европейском рынке с поставкой на западную границу Украины. В середине апреля этого года главный коммерческий директор «Нафтогаза» заявил, что цена топлива, которое было куплено на европейском рынке, на 25-30 долл. за 1 тыс. куб. м ниже, чем расчетная цена по контракту с «Газпромом» на второй квартал 2017 года.

По данным украинской компании, по состоянию на 29 мая 2017 года, сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования о пересмотре цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

По данным "Нафтогаза", сегодня госхолдинг получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в части контракта на покупку газа, содержащего оценку судом всех юридических и фактических вопросов дела. Окончательное решение, в котором будут указаны суммы удовлетворенных требований сторон, будет представлено позже.