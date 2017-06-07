НАБУ в настоящее время расследует 333 уголовных дела: 68 из них переданы в суд
В мае детективы сообщили о подозрении в совершении коррупционных правонарушений восьмерым лицам.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в настоящее время расследуют 333 уголовных производства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.
«По состоянию на 31 мая по материалам расследований детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в суд для рассмотрения по существу направлены 68 обвинительных актов, из них три - в течение мая», - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в целом в работе у детективов Бюро находятся 333 уголовных производства.
Отмечается, что в мае детективы сообщили о подозрении в совершении коррупционных правонарушений восьми лицам. В отношении девяти лиц прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили обвинительные акты.