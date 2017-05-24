В расследованиях НАБУ фигурирует 33 государственных предприятия

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что в их расследованиях фигурирует 33 государственных предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время парламентских слушаний на тему: «Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине».

"Всего в наших расследованиях фигурирует 33 государственных предприятия. 10 из них находятся в ТОП-100 государственных предприятий Украины", - сказал Сытник.

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Он отметил, что сумма ущерба, установленная в ходе этих расследований, составляет почти 80 млрд грн.

"Это то, что украдено было уже после Революции достоинства. Это то, что превышает суммы траншей, которые мы получаем от Международного валютного фонда. Это то, что финансирует политическую коррупцию в государстве", - сказал директор НАБУ.