Украина и Швейцария подписали обновленное соглашение об обмене нелегалами

Сегодня, 7 июня, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер подписали обновленное Соглашение о реадмиссии лиц между Украиной и Швейцарской Конфедерацией. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте такжеВ МВД считают, что закон об оружии нужно детальнее проработать (видео)В ведомстве пояснили, что новая редакция Соглашения, в отличие от варианта 2003 года, позволит улучшить процедуру приема и передачи лиц, находящихся на территориях двух стран нелегально.

"Механизмы соглашения будут помогать бороться с нелегальной миграцией, а также подчеркивать соблюдение Украиной своих обязанностей в указанной сфере перед мировым сообществом", - отметили в МВД.