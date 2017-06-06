Судебный фарс над Шариной говорит об антиукраинской паранойе российского режима – МИД

Завершение в России судебного фарса над директором российского государственного заведения Библиотека украинской литературы в Москве Натальей Шариной и осуждение ее к четырем годам лишения свободы (условно) является очередным свидетельством антиукраинской паранойи российского режима, жертвами которого становятся сегодня и украинские, и российские граждане.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщила пресс-служба МИД.

«В течение многих лет российские власти демонстрируют весь арсенал борьбы со всем, что связано с Украиной, с ее языком и культурой. Единственное в России государственное заведение украинской культуры - Библиотека украинской литературы в Москве - работала в условиях обысков помещений, изъятия книг и оборудования, шантажа и запугивания коллектива со стороны российских правоохранительных органов, арестов и дискредитации руководства», - говорится в заявлении.

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В МИД выразили слова искреннего уважения и благодарности Шариной и коллективу библиотеки, которые в чрезвычайно сложных условиях своей преданностью делу и высоким профессионализмом обеспечивали достойную работу заведения.

Как сообщал УНИАН 5 июня Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, призывах «к ненависти и вражде», а также в растрате бюджетных средств. Шарина заявила, что намерена обжаловать приговор.

28 октября 2015 в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели в доме Шариной.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного произвола, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.