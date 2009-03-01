Каспаров: Медведев хочет казаться президентом демократической страны

В словах Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о роли оппозиции в России нет ни единого слова правды, заявил российский оппозиционер, лидер общественной организации «Объединенный гражданский фронт» (ОГФ) Гарри КАСПАРОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Г.КАСПАРОВА, по его словам, оценка Д.МЕДВЕДЕВА типична для лидера авторитарного государства.

"Д.МЕДВЕДЕВУ хочется казаться Президентом демократического государства, но мы-то понимаем, в какой стране мы живем, какие действуют антиконституционные законы, призванные ограничивать свободу слова, общественные дискуссии, шествия, демонстрации и участие оппозиции в выборном процессе", - заявил Г.КАСПАРОВ.

Лидер ОГФ добавил, что если бы была возможность, он с удовольствием бы подискутировал с Президентом России о политической ситуации и о роли оппозиции в стране.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ в интервью испанским СМИ заявил, что оппозиция - это небольшая группа «маргинальных политиков», которая присутствует в любой стране всегда и которая "заинтересована в том, чтобы надувать интерес к себе". При этом, по его словам, представителям радикальной оппозиции в России "никто рты не затыкает", но свои акции они должны проводить в отведенных для этого местах, а не на Красной площади.