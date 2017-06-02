Польша заменит Украину среди непостоянных членов Совбеза ООН

Республика Польша с 1 января 2018 заменит Украину среди непостоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Посольство Польши в Украине в Twitter.

"Польша только что стала непостоянным членом Совета безопасности ООН с началом срока полномочий с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Постоянном представительстве Украины в Twitter сообщили, что Кувейт, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Польша и Перу избраны непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2018-19 годы. Также сказано, что Нидерланды избраны на 2018 год.

"Польша займет место Украины", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2015 Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы.

1 января 2016 Украина официально приступила к выполнению своих обязанностей непостоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.