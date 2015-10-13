Климкин надеется на избрание Украины в состав непостоянных членов Совбеза ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Конечно, мы оптимистичны относительно результатов послезавтрашнего (15 октября - УНИАН) голосования", - подчеркнул Климкин.

Он напомнил, что Украина за 70 лет существования ООН была трижды непостоянным членом ООН.

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Министр заявил, что Украина всегда была значительным контрибутором для поддержания международной безопасности и мира, и на протяжении десятков лет, Украина в Европе была крупнейшим европейским контрибутором операций ООН по сохранению мира.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что выборы непостоянных членов Совета безопасности ООН состоятся 15 октября, избрание Украины является ключевой целью.