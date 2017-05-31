Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизом - МИД

Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Европейского Союза, не смогут воспользоваться безвизовыми поездками в страны Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сказала во время общения с гражданами на телефонной линии.

"Я думаю, что нет. Я думаю, что дальше тех городов, где они сейчас находятся, они вряд ли рискнут выехать", - отметила Беца, отвечая на вопрос, смогут представители бывшей власти Янукович и Азаров воспользоваться возможностью безвизовых поездок в ЕС после введения 11 июня безвизового режима для Украины.

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По словам Бецы, если они приедут в Украину, чтобы оформить биометрический паспорт, то "будут сразу же привлечены к ответственности".

Она напомнила, что многим представителям бывшей власти из окружения Януковича запрещен въезд в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд в ЕС в отношении экс-президента Украины Януковича и его соратников.

Соответствующее решение касается 15 бывших чиновников.