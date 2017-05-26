Россия ничего не сделала для изменения санкционной политики - Туск

12:58, 26 мая 2017
Политика
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Туск будет призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию относительно насчет санкций.

Путин признал, что

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкційну политику в отношении нее.

Читайте такжеТрамп сейчас не знает, поддерживать ли санкции против РоссииОб этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоялась перед началом саммита «Большой семерки» в городе Таормина (Италия). Видео выступления опубликовано на странице Туска в Facebook.

«С момента нашего последнего саммита (стран «Большой семерки» - УНИАН) в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей политики санкций в отношении России», - заявил он.

«Поэтому я буду призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию», - подчеркнул Туск.

Как сообщалось, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина будет проходить саммит «Большой семерки». Планируется, что будет достигнута договоренность о необходимости увеличения усилий в борьбе с насильственным экстремизмом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать лидеров сосредоточиться, в частности, на борьбе с распространением экстремизма в Интернете.

Непростое обсуждение будет по вопросам торговли и изменения климата на фоне размышлений США по выходу из Парижской соглашения и сопротивления президента США Дональда Трампа попыткам ограничить протекционизм в мировой торговле. По инициативе премьер-министра Японии будет поднята серьезная дискуссия относительно угрозы со стороны Северной Кореи.

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Теги: #санкции против России