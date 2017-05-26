Россия ничего не сделала для изменения санкционной политики - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкційну политику в отношении нее.

Читайте такжеТрамп сейчас не знает, поддерживать ли санкции против РоссииОб этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоялась перед началом саммита «Большой семерки» в городе Таормина (Италия). Видео выступления опубликовано на странице Туска в Facebook.

«С момента нашего последнего саммита (стран «Большой семерки» - УНИАН) в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей политики санкций в отношении России», - заявил он.

«Поэтому я буду призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию», - подчеркнул Туск.

Как сообщалось, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина будет проходить саммит «Большой семерки». Планируется, что будет достигнута договоренность о необходимости увеличения усилий в борьбе с насильственным экстремизмом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать лидеров сосредоточиться, в частности, на борьбе с распространением экстремизма в Интернете.

Непростое обсуждение будет по вопросам торговли и изменения климата на фоне размышлений США по выходу из Парижской соглашения и сопротивления президента США Дональда Трампа попыткам ограничить протекционизм в мировой торговле. По инициативе премьер-министра Японии будет поднята серьезная дискуссия относительно угрозы со стороны Северной Кореи.