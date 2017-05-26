Ассоциация Украина-ЕС: Рютте прогнозирует, что сенат Нидерландов поддержит Соглашение

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прогнозирует, что 30 мая сенат (верхняя палата парламента) поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, после чего правительство сможет ратифицировать этот документ.

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"Мой прогноз, что сенат поддержит это на следующей неделе. После чего нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации. Это должно произойти на следующей неделе, во вторник. У нас были хорошие дебаты относительно этого в прошлый вторник (23 мая – УНИАН.), следовательно, теперь можем проголосовать и ратифицировать его. Это очень положительно для ЕС, для Украины, а также для России, потому что это поможет стабилизировать ситуацию в регионе", – отметил Рютте в комментарии Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат).

На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.