Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ратификацию ассоциации Украина-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось сегодня в Гааге.

Голосование было поименным - председательствующий назвал фамилию депутата, и тот должен был заявить, он "за" или "против". "За" проголосовали 89, "против" - 55. В общем там 150 депутатов.

Далее документ еще должен быть поддержан Сенатом. Согласно прогнозам, это может произойти после запланированных на март этого года парламентских выборов, на которых будут переизбирать нижнюю палату парламента. Сената эти выборы не касаются. Премьер-министр Марк Рютте высказывал убеждение, что парламент примет достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, 27 января этого года в нижней палате парламента Нидерландов было зарегистрировано предложение с рекомендацией принять закон от 8 июля 2015 года, которым было ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В частности, в законодательном предложении предлагается, что закон от 8 июля 2015 года об утверждении Соглашения об ассоциации вступит в силу с даты вступления в силу этого закона. То есть Соглашение будет принято Нидерландами после голосования этого законодательного предложения.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам референдума, который прошел в апреле 2016 года, и на который пришло 32.28% избирателей, более 60% высказались против договора с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.