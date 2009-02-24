Яценюк не хочет, чтобы олигархи носили за ним чемоданы с деньгами

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не рассматривает политическую деятельность как путь зарабатывания денег.

Об этом он заявил в своем выступлении во время презентации Ивано-Франковской областной организации «Фронта перемен», сообщили УНИАН в пресс-службе Инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт перемен».

Он отметил, что обязательно встретится со всеми представителями большого бизнеса и, «если они готовы поддержать, то пусть это скажут в эфире и перечислят деньги, а не носят чемоданы политическим партиям, как это делается сегодня».

Кроме того, А.Яценюк отметил, что не рассматривает политическую деятельность “как путь зарабатывания денег». По его словам, если начнется избирательная кампания, то на нее деньги будет собирать “так же прозрачно и открыто”. «Не важно, кто сколько даст, важно то, что человек ответственно поддерживает ту или иную силу. Если он даже перечислит одну гривню, то это будет означать действие. Сегодня нужно поддерживать не словами, а действием – иначе у нас ничего не выйдет», – отметил он.

А.Яценюк отметил, что нет другого выхода, кроме как выстроить принципиально иную политическую систему, «чтобы не создавать проект, аналогичный тем, которое есть на политическом Олимпе Украины».

При этом отметил, что его Инициатива не будет “зависеть от группы из 5-ти или 10-ти украинских олигархов”. «Вы увидите, как будут собираться эти средства. С помощью Интернета, кредитных карточек, публичных встреч со средним и малым бизнесом, рядовыми гражданами», - добавил А.Яценюк.