Луценко заявил о необходимости восстановления министерства "финансов и сборов"

"Мы должны наконец создать службу финансовых расследований, куда передать экономическое следствие из полиции, СБУ и с остальными чтобы к бизнесу приходила одна структура... Я уверен, что это должны сделать народные депутаты. Даже больше, я бы рекомендовал рассмотреть возможность восстановления Министерства финансов и сборов в виде, где будет заместитель отвечать за таможни, заместитель за налоги, заместитель за фискальную службу расследований и заместитель за расходы из государственного бюджета. Так есть в большинстве европейских стран. В любом случае это ваше политическое решение", - сказал Луценко.

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"Но я как генеральный прокурор остро чувствую, что ликвидировав налоговую милицию ничего взамен не предложили. Мы должны создать единый орган фискальных расследований, который остановит походы силовиков в погонах и с автоматами к бизнесу", - добавил он.