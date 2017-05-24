Луценко намекнул парламенту на необходимость повысить зарплату прокурорам

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намекнул Верховной Раде на необходимость повысить зарплату прокурорам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в ВР.

Генпрокурор поблагодарил народных депутатов от имени прокуроров за то, что "они смогли повысить заработную плату на 45%". "Теперь прокурор первого года местной прокуратуры имеет на руки от 9 до 10 тыс. грн, а прокурор региональной - от 11 до 12 тыс. грн", - сказал он.

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Говоря о плодотворной работе прокуроров, Луценко отметил, что их необходимо было бы поблагодарить. "Лучшей благодарностью, уважаемые народные депутаты, может быть ваше решение об очередном повышении зарплаты, которое сделает их еще более независимыми, еще более принципиальными и еще более успешными", - сказал генпрокурор.