Воинственная речь президента северного стратегического соседа Украины в честь рождения Красной Армии, торжественный и пьяный день всех нынешних постсоветских офицеров бывших и настоящих, 23 февраля – повод поразмышлять о войне, о милитаризме, об армии, о защите украинского Отечества.

Например, грозит ли Украине гипотетическая война и кто наш потенциальный противник, агрессор? Вопрос отнюдь не праздный, и более того – не провокационный. Ведь генерал Клаузевиц и сегодня не устарел, и война по своей сущности так и осталась продолжением политики иными, насильственными, как писал немецкий военный теоретик, «вооруженными средствами». Сегодня, как и в прошлом, право силы, в отличие от силы права, в авторитете и у государственных лидеров, и у террористов, и у сомалийских пиратов.

В последние двадцать лет из малых и больших осколков СССР только российская власть имеет основательный опыт ведения войны: и гражданской – против собственного народа в Чечне, и внешней военной агрессии – против суверенной Грузии. Другими словами, только российская политическая элита, которая традиционно презрительно сверху вниз смотрит на своих коллег из стран СНГ, от имени государства применяла и применяет вооруженное насилие для решения задач и целей политического выживания.

Но заметим, что это свидетельство слабости, а не силы российской власти. Так как политика войны – есть отклонение от нормы и разума для любого государственного деятеля, для любой политической системы. Это, в принципе, тот случай, когда кремлевские стратеги расписались в том, что ничего другого ни своим гражданам, ни геополитическим соседям в решении сложных межгосударственных и межнациональных проблем они предложить не могут.

Более того, мы знаем, что Россия – ракетно-ядерная страна. Российские политики и военные много раз заявляли о том, что при определенных условиях ядерное оружие может быть применено. Экс-начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский так и заявил всему остальному миру (чтобы ни у кого не было сомнений): «Для защиты суверенитета и территориальной целостности мы будем использовать ядерное оружие».

Надо полагать – Россия блефует. Хотелось бы увидеть юного президента Дмитрия Медведева, который нажимает в ядерном чемоданчике кнопку «ядерная атака». Времена другие. От всей души кланяемся в ноги последнему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, хотя бы за то, что благодаря, в том числе и ему, войны с применением ядерного оружия сегодня невозможны, так как они абсурдны.

«Ядерная зима», «взаимное тотальное уничтожение», «гуманитарная катастрофа» – лишь то небольшое, что последует после ядерного апокалипсиса. Атомная бомба политически не функциональна, а ее наличие не помогло сохранить СССР, победить США, а той же России вернуть статус великой державы, а тем более, нынешней Москве, решить какую-либо политическую проблему.

За то, что в России нет ядерных стратегий, которых в 50-е, 60-е прошлого столетия были десятки, сотни, а военные реально не планируют нанесения ядерных ударов по объектам и не просчитывают последствия их применения, спасибо «новому политическому мышлению». И то, что в России (вспомним Никиту Хрущева) не делают, «как сосиски», стратегические ракеты, говорит о том, что бряцать оружием в Венесуэле и на уральских полигонах – это вовсе не то же самое, что угрожать мировому империализму и милитаристам США, которые, как известно, «причины и источники всех войн».

Все написанное выше из области теорий и гипотез трансформации сущности ядерных войн в ХХI веке. А в украинско-российских межгосударственных отношениях есть нечто, что вызывает не просто тревогу, а тот ужас, который, наверное, испытал американский наводчик-бомбардир Кермит Бихан с самолета носителя «Энола Гей» перед вылетом на Хиросиму. Как убеждают социологи, все больше российского народа считают Украину недружественным государством. Эта цифра зашкаливает – пятьдесят процентов!

А в чем же причины? Кто лепит из Украины врага России? Думается, что вряд ли та политическая система, которая сегодня есть в России, обеспечила бы воспроизводство режима «суверенной демократии», авторитет власти и ее лидеров, если бы в общественном сознании и массовой психологии российских обывателей не культивировался образ внутреннего и внешнего врага, прежде всего Украины. Антиукраинский рессантимент (мстительность), российская вендетта, как раз и способствует тому, что власть «всерьез и надолго» в России удерживают политики, вышедшие из спецслужб, армии, МВД, ВПК, а не «политические дети и внуки» академиков Дмитрия Лихачева и Андрея Сахарова.

Чем выше уровень ущемленной агрессивности (повод: что там хохлы себе позволяют?) – тем выше доверие к президенту, армии и спецслужбам. Поэтому все средства пропаганды направлены на то, чтобы из Украины ковать «образ другого», «образ врага». Впрочем, убедимся в этом еще раз, когда прочитаем Интернет-форум, обсуждение читателями этой статьи.

К тому же коллективная российская власть знает и помнит, что является классикой милитаризации общества, – это пропаганда ненависти, которая всегда предшествует войне. В «науке ненависти» Кремль уже пробежал десятки километров, а, как говорил Председатель Мао, «даже путь длиною в десять тысяч ли начинается с первого шага»…

Что ж до Украины, то военные вообще очень прагматичные люди. И знают, что изучать своего вероятного противника надо – даже вопреки абсурдности предположения, что война будет. К войне, в том числе, к войне «низкой интенсивности», к войнам четвертого поколения, надо готовится в мирное время – изучать тактику и вооружение, организацию и структуру армии своего вероятного противника, военную мощь, морально-политический потенциал тех государств, которые своей внешней политикой дестабилизируют ситуацию в регионе, на границах, вмешиваются во внутренние дела Украины.

Россияне очень болезненно восприняли украинский национальный выбор, который объединил большую часть населения. Внешнеполитическая стратегия Украины предусматривает вхождение (экономическое и политическое) в Европу – ЕС и НАТО. Это основа украинской национальной безопасности и самоидентификации, это базовые ценности, повторюсь, большинства украинцев.

Московский политический бомонд в ужасе не потому, что Украина станет частью Североатлантического альянса, а потому, что Киев навсегда распрощается с Россией, с российской политической традицией, которая в течение столетий не позволяла Украине стать суверенным, независимым государством, насаждала Украине азиатские ценности, а не европейскую, выверенную и проверенную временем политическую культуру.

Ведь (и это очень важно для понимания украинско-российских межгосударственных отношений) кроме новой формы тоталитаризма «с человеческим лицом», путинской «управляемой демократии», Россия сегодня ничего не может предложить Украине.

Первейший долг государства – защита своих граждан. В противном случае оно исчезнет, оно обречено. Кто бы в перспективе ни пришел к власти в Украине, он должен понимать: оборонная стратегия будет неизменной – коалиционной и ориентированной на альянс с НАТО. Сегодня, может быть, к сожалению, других вариантов нет.

С праздником, дорогие защитники Отечества! За нашу Победу! За мир на нашей земле!

Виктор Тимошенко, Москва–Киев