Медведев поздравил Ющенко с днем рождения

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил главу Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«В России заинтересованы в стабильной, демократической и процветающей Украине, с которой мы готовы строить сотрудничество на взаимовыгодной и прагматичной основе. Убежден, такой подход соответствует коренным интересам народов наших стран», – говорится в поздравительной телеграмме Д.МЕДВЕДЕВА.

Президент России пожелал своему украинскому коллеге хорошего здоровья, а всем гражданам Украины – мира, благополучия и успехов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО отмечает 55-летие.