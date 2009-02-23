Медведев поздравил Ющенко с днем рождения
15:07, 23 февраля 2009Политика
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Коллеге - здоровья, Украине – успехов...
Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил главу Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
«В России заинтересованы в стабильной, демократической и процветающей Украине, с которой мы готовы строить сотрудничество на взаимовыгодной и прагматичной основе. Убежден, такой подход соответствует коренным интересам народов наших стран», – говорится в поздравительной телеграмме Д.МЕДВЕДЕВА.
Президент России пожелал своему украинскому коллеге хорошего здоровья, а всем гражданам Украины – мира, благополучия и успехов.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО отмечает 55-летие.
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