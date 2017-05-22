"Обратный отсчет запущен": Порошенко напомнил, что уже 11 июня заработает безвиз с ЕС

Президент Петр Порошенко напомнил, что безвизовый режим для граждан Украины со стороны Евросоюза заработает через 20 дней.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге в Twitter.

«Сегодня в официальном журнале ЕС опубликовано решение о нашем безвизе. Обратный отсчет запущен! Через 20 дней, то есть в ночь с 10 на 11 июня, безвизовый режим заработает для украинцев», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в Официальном журнале Европейского Союза сегодня, 22 мая, обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.

Согласно документу, Украина будет удалена из списка стран, граждане которой обязаны иметь визу для пересечения границы, и внесена в список тех стран, на граждан которых это требование не распространяется.

Решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после обнародования.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.